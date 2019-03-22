Калининградец вырастил в гараже несколько кустов конопли, ему грозит до 10 лет колонии
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Полицейские задержали 29-летнего калининградца, который выращивал в своем гараже коноплю. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.
В ходе обыска в гараже на улице Докука полицейские обнаружили и изъяли части растений массой 109 граммов, а также почти 50 граммов марихуаны.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное хранение наркотических средств в крупном размере», санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.
ИСТОЧНИК KP.RU