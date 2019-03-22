2019-03-22T12:37:47+03:00
Общество

Прокуратура: «Калининград-ГорТранс» выпустил на линию автобус с неисправными тормозами

Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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Муниципальное предприятие «Калининград-ГорТранс» выпустило на линию неисправный пассажирский автобус. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Неисправные тормоза были выявлены в автобусе на маршруте №14, в результате транспортное средство было снято с линии.

Прокуратура провела проверка и установила должностное лицо предприятия, ответственное за контроль за техническое состояние транспорта. В результате начальника отдела технического контроля предприятия привлекли к административной ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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