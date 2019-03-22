Пятеро калининградцев сдали властям боеприпасы на 200 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 12:46 2019-03-22T12:46:45+03:00

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В четверг мэрия Калининграда обратилась к горожанам с просьбой сдать оружие, патроны и взрывчатку. При этом пресс-служба администрации сообщила, что в прошлом году пятеро калининградцев сдали властям боеприпасов на 200 тысяч рублей. А в этом году на эти же цели в бюджете зарезервирована половина миллиона рублей.

- Если у вас дома хранится незаконное оружие – вы его можете сдать в соответствующие органы, - сообщают в мэрии. - И вам за это ничего не будет. Даже наоборот, выплатят денежную премию (или посадят, если полицейские его сами найдут).

Кроме того, администрация опубликовала прейскурант цен на сдачу оружия:

1. Боевое ручное стрелковое оружие (пистолеты, револьверы, винтовки, карабины, автоматы, пулеметы, гранатометы), огнестрельное охотничье, спортивное оружие с нарезными стволами - 10000 руб. /шт.

2. Гладкоствольное огнестрельное оружие - 5000 руб./шт.

3. Газовое оружие самообороны (пистолеты и револьверы), пневматическое оружие с дульной энергией более 3 Дж, сигнальные пистолеты и револьверы калибра более 6 мм - 2000 руб./шт.

4. Огнестрельное оружие ограниченного поражения - 3000 руб./шт.

5. Самодельное огнестрельное оружие и обрезы - 500 руб./шт.

6. Взрывчатые вещества и материалы - 1000 руб./шт.

7. Взрывное устройство промышленного изготовления - 2000 руб./шт.

8. Боеприпасы:

1) артиллерийские снаряды и мины, военно-инженерные подрывные заряды и мины, ручные и реактивные противотанковые гранаты, боевые ракеты, авиабомбы и т.п., за исключением боеприпасов и оружия, полученных в результате самостоятельного розыска, обнаружения и обезвреживания в местах боев времен Великой Отечественной войны, - 2000 руб./шт.;

2) все виды патронов заводского и самодельного изготовления к стрелковому огнестрельному оружию независимо от калибра - 20 руб./шт.

Обращаться по этому вопросу можно по телефонам (4012) 21-46-39, 102 или 02 (УМВД по Калининградской области).

ИСТОЧНИК KP.RU