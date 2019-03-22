Пятеро калининградцев сдали властям боеприпасы на 200 тысяч рублей
В четверг мэрия Калининграда обратилась к горожанам с просьбой сдать оружие, патроны и взрывчатку. При этом пресс-служба администрации сообщила, что в прошлом году пятеро калининградцев сдали властям боеприпасов на 200 тысяч рублей. А в этом году на эти же цели в бюджете зарезервирована половина миллиона рублей.
- Если у вас дома хранится незаконное оружие – вы его можете сдать в соответствующие органы, - сообщают в мэрии. - И вам за это ничего не будет. Даже наоборот, выплатят денежную премию (или посадят, если полицейские его сами найдут).
Кроме того, администрация опубликовала прейскурант цен на сдачу оружия:
1. Боевое ручное стрелковое оружие (пистолеты, револьверы, винтовки, карабины, автоматы, пулеметы, гранатометы), огнестрельное охотничье, спортивное оружие с нарезными стволами - 10000 руб. /шт.
2. Гладкоствольное огнестрельное оружие - 5000 руб./шт.
3. Газовое оружие самообороны (пистолеты и револьверы), пневматическое оружие с дульной энергией более 3 Дж, сигнальные пистолеты и револьверы калибра более 6 мм - 2000 руб./шт.
4. Огнестрельное оружие ограниченного поражения - 3000 руб./шт.
5. Самодельное огнестрельное оружие и обрезы - 500 руб./шт.
6. Взрывчатые вещества и материалы - 1000 руб./шт.
7. Взрывное устройство промышленного изготовления - 2000 руб./шт.
8. Боеприпасы:
1) артиллерийские снаряды и мины, военно-инженерные подрывные заряды и мины, ручные и реактивные противотанковые гранаты, боевые ракеты, авиабомбы и т.п., за исключением боеприпасов и оружия, полученных в результате самостоятельного розыска, обнаружения и обезвреживания в местах боев времен Великой Отечественной войны, - 2000 руб./шт.;
2) все виды патронов заводского и самодельного изготовления к стрелковому огнестрельному оружию независимо от калибра - 20 руб./шт.
Обращаться по этому вопросу можно по телефонам (4012) 21-46-39, 102 или 02 (УМВД по Калининградской области).
ИСТОЧНИК KP.RU