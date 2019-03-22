Калининградцы задолжали за свет 391 млн рублей
По состоянию на 1 марта, задолженность жителей Калининградской области за электричество составила более 391 млн рублей. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе «Янтарьэнергосбыта».
- Компания проводит ежедневные мероприятия в отношении неплательщиков. В их число входят ограничения энергоснабжения, обзвоны с напоминанием о долге, судебная работа и рейды с приставами, - сообщили в «Янтарьэнергосбыте».
В компании отмечают, что любая семья может столкнуться с материальными трудностями, поэтому важно не копить долги, а искать способ решить проблему.
- Существует возможность рассчитаться с долгом постепенно, заключив соглашение о реструктуризации задолженности. Для этого необходимо обратиться в офис «Янтарьэнергосбыта» по месту жительства, - сообщили в электросбытовой компании.
ИСТОЧНИК KP.RU