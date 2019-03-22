Калининградцы задолжали за свет 391 млн рублей

СЕГОДНЯ 12:53 2019-03-22T12:54:20+03:00

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По состоянию на 1 марта, задолженность жителей Калининградской области за электричество составила более 391 млн рублей. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе «Янтарьэнергосбыта».

- Компания проводит ежедневные мероприятия в отношении неплательщиков. В их число входят ограничения энергоснабжения, обзвоны с напоминанием о долге, судебная работа и рейды с приставами, - сообщили в «Янтарьэнергосбыте».

В компании отмечают, что любая семья может столкнуться с материальными трудностями, поэтому важно не копить долги, а искать способ решить проблему.

- Существует возможность рассчитаться с долгом постепенно, заключив соглашение о реструктуризации задолженности. Для этого необходимо обратиться в офис «Янтарьэнергосбыта» по месту жительства, - сообщили в электросбытовой компании.

ИСТОЧНИК KP.RU