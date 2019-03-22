2019-03-22T13:07:19+03:00
Общество

В Калининграде разыскивают очевидцев смертельного наезда на пешехода на Моспроспекте

Виктор Сергеев
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В Калининграде разыскивают очевидцев ДТП в котором погиб пешеход.

Смертельная авария произошла 1 марта на Московском проспекте в районе дома №187А.

По данным полиции, в 18:30 19-летний водитель «Мерседеса» на пешеходном переходе сбил 60-летнюю женщину. От полученных травм она скончалась на месте происшествия.

Очевидцев трагического происшествия просьба откликнуться по телефону 89114922248.

ИСТОЧНИК KP.RU

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