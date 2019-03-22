В Калининграде разыскивают очевидцев смертельного наезда на пешехода на Моспроспекте
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В Калининграде разыскивают очевидцев ДТП в котором погиб пешеход.
Смертельная авария произошла 1 марта на Московском проспекте в районе дома №187А.
По данным полиции, в 18:30 19-летний водитель «Мерседеса» на пешеходном переходе сбил 60-летнюю женщину. От полученных травм она скончалась на месте происшествия.
Очевидцев трагического происшествия просьба откликнуться по телефону 89114922248.
ИСТОЧНИК KP.RU