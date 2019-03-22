В Зеленоградске рыбный Street Food фестиваль пройдет в начале мая

СЕГОДНЯ 13:45 2019-03-22T13:45:27+03:00

В программе угощения, детская зона и мастер-классы от балтийских серферов

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Ставший уже традиционным весенний рыбный Street Food фестиваль пройдет в этом году в Зеленоградске с 1 по 5 мая. В юбилейном пятом фестивале примут участие 44 гастрономические концепции, будет работать 8 тематических площадок. По оценкам устроителей, фестиваль посетят более 70 тысяч человек.

Как рассказали организаторы, в течение пяти дней кулинары будут готовить корюшку в пяти разных стилях, варить уху по традиционным и новаторским рецептам, жарить морскую живность со всего Мирового океана на углях.

И все же упор обещают сделать на рыбу, выловленную в Балтийском море.

Для детей откроется отдельная зона развлечений.

Новинка предстоящего праздника – Первая школа моря и ветра. Там желающие смогут

Попробовать свои силы в серфинге и сап-бординге.

Впервые Fish Food Festival прошел на Аллее Дружбы перед пирсом в Зеленоградске в 2014 году. Нынешний Фестиваль станет пятым по счету.

ИСТОЧНИК KP.RU