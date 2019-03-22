Поезд «Китай-Европа» впервые доставил груз для калининградского предприятия

СЕГОДНЯ 13:49 2019-03-22T13:49:40+03:00

Контейнерный состав был доставлен из города Чунцин за 8 суток

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В составе контейнерного поезда, следующего по маршруту Китай – Европа – Китай, впервые доставлен груз для предприятия Калининградской области. Об этом сообщает пресс-служба Калининграсдкой железной дороги.

- На станции Дзержинская – Новая Калининградской железной дороги 20 марта состоялась выгрузка 40-футового контейнера, следовавшего в составе контейнерного поезда по маршруту Китай – Европа, - уточняет пресс-служба. - Груз с товарами народного потребления, предназначенный для одного из калининградских предприятий, был доставлен из города Чунцин в Калининград за 8 суток.

К концу первого полугодия этого года Калининградская железная дорога планирует увеличить перевозки из Китая в адрес калининградских грузоотправителей до 100 контейнеров в месяц.

ИСТОЧНИК KP.RU