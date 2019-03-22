На улицах Калининграда высадят более 50 тысяч цветов

СЕГОДНЯ 14:22 2019-03-22T14:23:16+03:00

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На городских клумбах в Калининграде в ближайшие дни высадят более 50 тысяч цветов виолы. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

В течение недели виолу высадят в цветниках у здания областного правительства, в вазонах на улице Октябрьской - у бывшего здания администрации Московского района, на Нижнем пруду, у Королевских ворот, на Гвардейском проспекте.

- Весеннее цветочное оформление калининградских улиц обошлось городской казне в 1,4 млн рублей. Работы по высадке цветов производит подрядная организация ООО «Декоративные культуры», - сообщили в пресс-службе мэрии.

Прошлой осенью на проспекте Мира, площади Василевского, Гвардейском и Московском проспектах, у памятника Шиллеру высадили более 71,5 тысяч тюльпанов. В июне виолу и тюльпаны на клумбах традиционно сменят летние цветы: цинерария, сальвия, бегония, тагетис.

ИСТОЧНИК KP.RU