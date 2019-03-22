На улицах Калининграда высадят более 50 тысяч цветов
На городских клумбах в Калининграде в ближайшие дни высадят более 50 тысяч цветов виолы. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.
В течение недели виолу высадят в цветниках у здания областного правительства, в вазонах на улице Октябрьской - у бывшего здания администрации Московского района, на Нижнем пруду, у Королевских ворот, на Гвардейском проспекте.
- Весеннее цветочное оформление калининградских улиц обошлось городской казне в 1,4 млн рублей. Работы по высадке цветов производит подрядная организация ООО «Декоративные культуры», - сообщили в пресс-службе мэрии.
Прошлой осенью на проспекте Мира, площади Василевского, Гвардейском и Московском проспектах, у памятника Шиллеру высадили более 71,5 тысяч тюльпанов. В июне виолу и тюльпаны на клумбах традиционно сменят летние цветы: цинерария, сальвия, бегония, тагетис.
ИСТОЧНИК KP.RU