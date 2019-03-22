Калининградские дорожники хотят закупать щебень в Белоруссии

СЕГОДНЯ 14:28 2019-03-22T14:29:38+03:00

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Калининградские власти обсудят с белорусскими компаниями вопрос о поставке инертных материалов для дорожного строительства и ремонта, а именно щебня. Об этом сообщила министр развития инфраструктуры Калининградской области Елена Дятлова.

На этой неделе представители регионального правительства посетили Минск, в ходе которого обсуждались возможности и перспективы сотрудничества в сфере строительства дорог с бетонным покрытием, организации поставок битума использования электробусов, организации совместной транспортно-логистической компании.

- Мы посетили ряд предприятий дорожно-транспортного сектора, где специалисты рассказали о внедрении электробусов в систему общественного транспорта. Отдельная часть касалась дорожных проектов, связанных с цементно-бетонными работами. Также побывали на объектах, где используются бетонные дороги. Будем рассматривать для себя возможность использования наработок белорусских коллег, - добавила министр-руководитель Агентства по международным и межрегиональным связям Алла Иванова.

ИСТОЧНИК KP.RU