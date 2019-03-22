2019-03-22T14:37:47+03:00
Происшествия

По Калининграду гулял молодой человек с пистолетом и книгой в руках

Мужчина попал в объектив видеорегистратора одного из автомобилистов на улице Суворова
Иван МАРКОВ
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Мужчина с пистолетом и книгой на улице СувороваМужчина с пистолетом и книгой на улице СувороваФото: Сообщество автомобилистов Калининграда и области
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21 марта в Калининграде по улице Суворова прогуливался молодой человек с пистолетом и книгой в руках. Видео, снятое на видеорегистратор, в пятницу утром выложил один из пользователей в сообществе автомобилистов Калининградской области.

В комментариях тут же началось активное обсуждение ролика. В частности, одна из подписчиц сообщества поинтересовалась, предпринял ли водитель какие-нибудь меры, кроме снятия прохожего на видео. Некоторых же больше заинтересовало содержание книги, зажатой в левой руке человека с пистолетом. А один из комментаторов предположил, что мужчина направляется в библиотеку продлевать читательский билет.

В конце дискуссии вспомнили про объявление мэрии Калининграда по поводу сдачи населением оружия и боеприпасов. Комментаторы сошлись на том, что парень просто шел сдавать пистолет в полицию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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