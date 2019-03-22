2019-03-22T14:37:50+03:00
Политика

Саперы Балтфлота обезвредили крупнокалиберный снаряд времен войны в Гурьевске

Виктор Сергеев
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..Фото: пресс-служба Балтфлота
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Саперы Балтийского флота обезвредили крупнокалиберный снаряд времен Великой Отечественной войны в Гурьевске. Об этом сообщает пресс-служба флота.

152-мм артиллерийский снаряд обнаружили при проведении строительных работ в районе переулка Северный. Еще один боеприпас – 100-мм минометная мина, был обезврежен в районе реки Граевка под Светлым.

Военные саперы вывезли боеприпасы на полигон, где они будут уничтожены методом подрыва.

ИСТОЧНИК KP.RU

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