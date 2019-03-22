Саперы Балтфлота обезвредили крупнокалиберный снаряд времен войны в Гурьевске
.Фото: пресс-служба Балтфлота
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Саперы Балтийского флота обезвредили крупнокалиберный снаряд времен Великой Отечественной войны в Гурьевске. Об этом сообщает пресс-служба флота.
152-мм артиллерийский снаряд обнаружили при проведении строительных работ в районе переулка Северный. Еще один боеприпас – 100-мм минометная мина, был обезврежен в районе реки Граевка под Светлым.
Военные саперы вывезли боеприпасы на полигон, где они будут уничтожены методом подрыва.
ИСТОЧНИК KP.RU