Саперы Балтфлота обезвредили крупнокалиберный снаряд времен войны в Гурьевске

СЕГОДНЯ 14:37 2019-03-22T14:37:50+03:00

Изменить размер текста: A A

Саперы Балтийского флота обезвредили крупнокалиберный снаряд времен Великой Отечественной войны в Гурьевске. Об этом сообщает пресс-служба флота.

152-мм артиллерийский снаряд обнаружили при проведении строительных работ в районе переулка Северный. Еще один боеприпас – 100-мм минометная мина, был обезврежен в районе реки Граевка под Светлым.

Военные саперы вывезли боеприпасы на полигон, где они будут уничтожены методом подрыва.

ИСТОЧНИК KP.RU