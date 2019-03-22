На улице Катина отремонтируют дорогу, тротуары и сделают велодорожки
В Калининграде отремонтируют улицу Катина. Как сообщает пресс-служба городской администрации, проект реконструкции получил положительное заключение.
После ремонта улица станет двухполосной с шириной каждой полосы движения 3,5 метра. Ширина тротуаров с обеих сторон составит 2,25 метра, ширина велодорожки – 1,5 метра. Покрытие проезжей части будет асфальтобетонным, тротуары и велодорожки покроют бетонной плиткой.
Также на ул. Катина запроектированы семь остановок общественного транспорта и парковочные места для автомобилей по обеим сторонам дороги. Проект предусматривает также реконструкцию всех пересекаемых улицей Катина улиц и переулков на длину от 7 до 20 метров.
ИСТОЧНИК KP.RU