Калининградка фиктивно зарегистрировала в квартире 14 гастарбайтеров
.Фото: Александр Подгорчук
Изменить размер текста:
Жительница Калининграда пойдет под суд за фиктивную регистрацию гастарбайтеров в своей квартире. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
Ранее судимая 49-летняя горожанка зарегистрировала в своей квартире сразу 14 иностранцев. Однако полицейские осмотрели квартиру и не нашли там вещей «жильцов». Не видели их и соседи злоумышленницы.
Уголовное дело возбуждено по статье «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в РФ». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет.
ИСТОЧНИК KP.RU