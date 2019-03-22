Калининградка фиктивно зарегистрировала в квартире 14 гастарбайтеров

СЕГОДНЯ 15:36 2019-03-22T15:38:52+03:00

Изменить размер текста: A A

Жительница Калининграда пойдет под суд за фиктивную регистрацию гастарбайтеров в своей квартире. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Ранее судимая 49-летняя горожанка зарегистрировала в своей квартире сразу 14 иностранцев. Однако полицейские осмотрели квартиру и не нашли там вещей «жильцов». Не видели их и соседи злоумышленницы.

Уголовное дело возбуждено по статье «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в РФ». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU