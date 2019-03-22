В Калининграде полицейские задержали «сладкого вора»

СЕГОДНЯ 16:22 2019-03-22T16:22:22+03:00

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В Калининграде полицейские задержали мужчину, который воровал шоколад из магазинов. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

В полицию поступило заявление, что из магазина на Каштановой аллее украли сразу 40 плиток шоколада. Прибывшие на место правоохранители выяснили, что кражу совершил ранее судимый 43-летний мужчина. Как оказалось, это его не первая «сладкая» кража. Днем ранее он украл из магазина на улице Красносельской 50 плиток шоколада и 8 пакетов кофе.

По фактам краж возбуждены уголовные дела. «Сладкому» вору грозит до двух лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU