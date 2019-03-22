В Калининграде полицейские задержали «сладкого вора»
Изменить размер текста:
В Калининграде полицейские задержали мужчину, который воровал шоколад из магазинов. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
В полицию поступило заявление, что из магазина на Каштановой аллее украли сразу 40 плиток шоколада. Прибывшие на место правоохранители выяснили, что кражу совершил ранее судимый 43-летний мужчина. Как оказалось, это его не первая «сладкая» кража. Днем ранее он украл из магазина на улице Красносельской 50 плиток шоколада и 8 пакетов кофе.
По фактам краж возбуждены уголовные дела. «Сладкому» вору грозит до двух лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU