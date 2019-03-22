Активная уборка песка с улиц Калининграда начнется только в конце марта

СЕГОДНЯ 16:23 2019-03-22T16:24:19+03:00

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В мэрии Калинининграда сообщили, что за зиму на улицы Калининграда высыпали 20 тысяч тонн песка. При этом, с его уборкой есть опредеоенные проблемы.

- Убираем, но пока не теми темпами, как хотелось бы, - заметили в пресс-службе города. - Дело в том, что основной автопарк МБУ «Чистота» все еще находится в «зимнем» режиме уборки. Машины у предприятия универсальные, то есть на зиму на них монтируют скребки для снега, а на лето ставят подметальные щетки.

Поменять скребки на щетки коммунальщики быстро не могут, так как только на «переобувание» всего парка МБУ «Чистота» понадобится 2-3 дня. Тем не менее, на летний режим уборки учреждение собирается перейти уже в конце марта.

- Плюс ко всему, по ночам еще случаются регулярные заморозки, а прежде чем убирать песок, его обязательно нужно полить водой (иначе задохнемся от пыли), - добавляют в пресс-службе. - А во что превращается вода на дорогах при нулевой температуре, знают, наверное, все (хотя, нет).

ИСТОЧНИК KP.RU