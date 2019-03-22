2019-03-22T16:58:55+03:00
Общество

Ондатры нападают на посетителей калининградского зоопарка

Светлана БАРОН
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Возле калининградского зоопарка поселилось семейство ондатр. Об этом в эфире радио Комсомольская правда рассказал инженер садово-паркового хозяйства парка Александр Матюха.

- Там есть комфортные заводи, и ондатры прекрасно соседствуют с утками. Но иногда конфликтуют с людьми, пытаясь отогнать их от ограждения реки! Я наблюдал, как калининградцы, встретив ондатру, решили, что это животное из зоопарка, начали умиляться и фотографировать. Она побежала на них… Ондатра ведь дикая, может укусить, может переносить различные заболевания. Мне пришлось вмешаться и отогнать ее. Она поняла, что я больше, и вернулась в реку, - поделился историей Александр.

Несколько лет назад на территорию зоопарка приходил бобер и грыз деревья. Однако животное удалось отвадить — его вывезли за город.

Интервью с инженером садово-паркового хозяйства калининградского зоопарка слушайте здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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