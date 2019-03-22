Андрей Ермак попросил остановить работы по уничтожению «космического» фасада на улице Леонова в Калининграде

СЕГОДНЯ 17:12 2019-03-22T17:14:50+03:00

По словам министра, реконструкция проводилась без согласования паспорта фасада с мэрией города

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В четверг 21 марта калининградский краевед Евгений Мосиенко заметил, что на улице Леонова рабочие собираются заштукатурить декоративный «космический» фасад здания. Мосиенко возмутил и сам факт уничтожения уникальности здания, а также то, что делается это на улице, названной в честь земляка-космонавта в преддверие Дня космонавтики.

Ситуация подняла волну возмущения в социальных сетях, и один из подписчиков краеведа обратился к министру культуры и туризма Калининградской области Андрею Ермаку с просьбой вмешаться.

- Разобрались, - ответил в пятницу днем Ермак. - Собственник начал реконструкцию без согласования паспорта фасада с администрацией Калининграда. Сейчас город работы остановит. Письмо подготовили.

Калининградцы также потребовали привести фасад в первоначальное состояние в полном объеме, так как некоторые стены собственник здания «отремонтировал» месяцем ранее.

ИСТОЧНИК KP.RU