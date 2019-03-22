В Балтийске сотрудник муниципального учреждения попался на служебном подлоге

СЕГОДНЯ 17:38 2019-03-22T17:38:27+03:00

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В Балтийске на сотрудника городской администрации завели уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Основанием для дела стали материалы прокурорской проверки по соблюдению земельного и градостроительного законодательства. В ходе проверки выяснилось, что сотрудник МБУ «Отдел капитального строительства Балтийского муниципального района» внес в акты приемки выполненных работ по ремонту канализационно-насосной станции ложные сведения

Материалы проверки передали в следственные органы, по данному факту возбудили уголовное дело по статье «Служебный подлог».

ИСТОЧНИК KP.RU