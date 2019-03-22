2019-03-22T18:44:34+03:00
Общество

В Калининграде собирают деньги на лечение девочки, на которую упал шкаф

Необходимо набрать 196 тысяч рублей
Александр КАТЕРУША
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Камила проходит лечение в Питере.Камила проходит лечение в Питере.Фото: Предоставлено организаторами
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В Калининграде фонд «Берег надежды» объявил о сборе средств для лечения 14-летней Камилы Разиньковой из Гусева.

5 марта, напомним, на Камилу в комнате школе-интерната (ШИЛИ), в котором она учится, упал шкаф. Девочка получила перелом позвоночника.

Мама девочки Гулназа вспоминает звонок, который раздался вечером:

«Дочь попросила меня не беспокоиться, сказала: «Мама, ты только не переживай, мы едем в больницу, у меня болит нога». Выяснилось, что на ребенка рухнул шкаф, у нее паралич ног и ее срочно госпитализируют в Детскую областную больницу».

В ночь на 6 марта девочке сделали экстренную операцию. Потом была поездка в Санкт-Петербург, операция в Институте имени Турнера и реанимационное отделение. Школьница с мамой по-прежнему находятся в Питере.

- Камила – самый тяжелый ребенок из всех, которые лежат вместе с нами, - говорит мама девочки.

Медики уже сообщили, что Камиле понадобятся дополнительные операции. Как и первая, они будут оплачены за счет бюджета. Но сейчас нужно пройти курс восстанавливающих процедур и они платные.

Фонд «Берег надежды» направил запрос в министерство здравоохранения Калининградской области с вопросом будут ли компенсированы затраты на перелет до Санкт-Петербурга, которые превысили 80 тысяч рублей.

- Мы ждем ответа. А пока объявляем сбор на шестинедельное проживание Камилы и ее мамы в Институте им Турнера, где идет восстановительное лечение ребенка после операции, и дорогу обратно.

Сумма к сбору – 196 тысяч 560 рублей.

Реквизиты для сбора – на сайте Фонда https://bereg-nadejdy.ru/

ИСТОЧНИК KP.RU

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