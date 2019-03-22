Жители Чкаловска сами построили детскую площадку и теперь собирают деньги на обработку ее от клещей

СЕГОДНЯ 18:47 2019-03-22T18:53:39+03:00

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В Чкаловске жители улицы Докука рядом с домом №15 несколько лет назад самостоятельно благоустроили территорию для детской площадки и регулярно проводят ее уборку. Кроме того, инициативная группа, занимающаяся поддержанием порядка на этой площадке (ее название «Аистенок»), решила собрать деньги на обработку от клещей.

- Дожди должны скоро закончиться, а мы потихоньку начинаем сбор денег на противоклещевую обработку детской площадки «Аистенок», - говорится в объявлении в группе площадки в соцсети Вконтакте. - В прошлом году заплатили 4000 рублей. В этом году хотим еще обработать и территорию возле турников в конце площадки, поэтому планируем собрать 5000 рублей.

Интересно, что организаторы пространства не собираются препятствовать доступу на «свою» территорию других жителей Чкаловска, а даже приглашают их к себе.

ИСТОЧНИК KP.RU