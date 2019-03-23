За сутки пожарные 18 раз выезжали на тушение палов травы в Калининградской области

СЕГОДНЯ 09:07 2019-03-23T09:07:23+03:00

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В пятницу, 22 марта, пожарные подразделения 18 раз привлекались для ликвидации палов сухой травы на территории Калининградской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.

В общей сложности, для ликвидации пожаров было привлечено 73 человека и 19 единиц техники. В результате возгораний никто не пострадал.

В МЧС напоминают, что в ветреную и сухую погоду огонь может с легкостью перейти на жилые или производственные строения, сеновалы, склады угля, сухих кормов и дров. Палы травы часто создают угрозу АЗС, что чревато серьезным пожаром и взрывом топлива или его паров. Кроме того, дым, стелящийся над полями, затрудняет видимость для участников дорожного движения.

За пал травы предусмотрены и штрафы. Для граждан они составляют до 4 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU