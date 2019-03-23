Калининградская полиция объявила в розыск 12-летнюю школьницу
.Фото: Александр Подгорчук
Изменить размер текста:
Отдел полиции Центрального района объявил в розыску 12-летнюю Валерию Миронову. В пятницу утром девочка ушла из дома в школу №50 и до настоящего времени ее местонахождение не установлено.
На вид ей 12-13 лет, рост около 140 см, худощавого телосложения, волосы русые, имеется шрам на правой щеке.
Была одета в куртку синего цвета, шапку синего цвета, ботинки черного цвета, колготки коричневого цвета.
Если Вам что-либо известно о местонахождении Мироновой Валерии, просим вас сообщить об этом по телефонам: 8 (4012) 552-075, 8 (4012) 552-098 или 02.
ИСТОЧНИК KP.RU