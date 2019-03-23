2019-03-23T11:32:45+03:00
Общество

Калининградская полиция объявила в розыск 12-летнюю школьницу

Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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Отдел полиции Центрального района объявил в розыску 12-летнюю Валерию Миронову. В пятницу утром девочка ушла из дома в школу №50 и до настоящего времени ее местонахождение не установлено.

На вид ей 12-13 лет, рост около 140 см, худощавого телосложения, волосы русые, имеется шрам на правой щеке.

Была одета в куртку синего цвета, шапку синего цвета, ботинки черного цвета, колготки коричневого цвета.

Если Вам что-либо известно о местонахождении Мироновой Валерии, просим вас сообщить об этом по телефонам: 8 (4012) 552-075, 8 (4012) 552-098 или 02.

ИСТОЧНИК KP.RU

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