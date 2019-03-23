2019-03-23T11:39:43+03:00
Происшествия

На ул. Муромской в Калининграде сбили насмерть 81-летнюю женщину

Она переходила проезжую часть вне пешеходного перехода
Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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В пятницу вечером в Калининграде в результате наезда погиб пешеход. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Трагедия произошла на улице Муромской в 18:50. Водитель «Хендая» сбил 81-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть вне пешеходного перехода.

От полученных травм она скончалась на месте происшествия до приезда скорой помощи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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