На улице Комсомольской в Калининграде ликвидировали наркопритон
В Калининграде полицейские ликвидировали очередной наркопритон. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.
Ранее неоднократно судимая 34-летняя калининградка организовала притон в своей квартире на улице Комсомольской. С октября прошлого года она систематически предоставляла жилище для знакомых наркоманов.
Полицейские в ходе обыска изъяли приспособления для изготовления и употребления дезоморфина.
На женщину завели уголовное дело по статье «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в значительном размере». Ей грозит до 15 лет лишения свободы, отметили в пресс-службе калининградской полиции.
ИСТОЧНИК KP.RU