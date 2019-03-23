На улице Комсомольской в Калининграде ликвидировали наркопритон

СЕГОДНЯ 11:44 2019-03-23T11:44:07+03:00

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В Калининграде полицейские ликвидировали очередной наркопритон. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Ранее неоднократно судимая 34-летняя калининградка организовала притон в своей квартире на улице Комсомольской. С октября прошлого года она систематически предоставляла жилище для знакомых наркоманов.

Полицейские в ходе обыска изъяли приспособления для изготовления и употребления дезоморфина.

На женщину завели уголовное дело по статье «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в значительном размере». Ей грозит до 15 лет лишения свободы, отметили в пресс-службе калининградской полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU