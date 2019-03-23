В Нестеровском районе «Фольксваген» врезался в дерево: водитель погиб
.Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области
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В Нестеровском районе в пятницу вечером произошло ДТП с погибшим. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.
Авария произошла на автодороге Задорожное-Калинино-Уварово. 31-летни водитель «Фольксвагена Гольф» превысил скорость, не справился с управлением и врезался в придорожное дерево.
От полученных ранений мужчина скончался.
ИСТОЧНИК KP.RU