В Нестеровском районе «Фольксваген» врезался в дерево: водитель погиб

СЕГОДНЯ 11:48 2019-03-23T11:49:05+03:00

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В Нестеровском районе в пятницу вечером произошло ДТП с погибшим. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Авария произошла на автодороге Задорожное-Калинино-Уварово. 31-летни водитель «Фольксвагена Гольф» превысил скорость, не справился с управлением и врезался в придорожное дерево.

От полученных ранений мужчина скончался.

ИСТОЧНИК KP.RU