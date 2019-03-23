2019-03-23T11:56:14+03:00
Общество

Назначен новый директор «Дома Искусств» в Калининграде

Виктор Сергеев
Поделиться:
Дмитрий Новиков.Дмитрий Новиков.Фото: мэрия Калининграда
Изменить размер текста:

Директором МАУК КТК «Дом Искусств» назначен Дмитрий Новиков. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Калининграда.

С прошлого года Дмитрий Новиков работал исполняющим обязанности директора «Дома Искусств». Ранее он был режиссером в ГБУ «Центр по обслуживанию учреждений культуры и реализации культурных программ». Еще раньше - директором ДКЖ, а до этого главным администратором цирка «Янтарь».

В мэрии также сообщили, что Новиков являлся главным режиссером церемонии открытия и закрытия Международного Фестиваля культур народов мира «Территория Мира» в 2015-2016 годы, а также режиссером праздничных мероприятий посвященных 60-ти летию Калининградской области, режиссером церемонии открытия Дворца спорта «Янтарный», режиссером Народного праздника «День селедки» и других мероприятий.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Нестеровском районе «Фольксваген» врезался в дерево: водитель погиб
На улице Комсомольской в Калининграде ликвидировали наркопритон
На ул. Муромской в Калининграде сбили насмерть 81-летнюю женщину
Калининградская полиция объявила в розыск 12-летнюю школьницу
За сутки пожарные 18 раз выезжали на тушение палов травы в Калининградской области
Жители Чкаловска сами построили детскую площадку и теперь собирают деньги на обработку ее от клещей
В Калининграде собирают деньги на лечение девочки, на которую упал шкаф
В Балтийске сотрудник муниципального учреждения попался на служебном подлоге
Андрей Ермак попросил остановить работы по уничтожению «космического» фасада на улице Леонова в Калининграде
Ондатры нападают на посетителей калининградского зоопарка
Пункт пропуска на границе с Литвой прекращает работать круглосуточно
Активная уборка песка с улиц Калининграда начнется только в конце марта
В Калининграде полицейские задержали «сладкого вора»
Калининградка фиктивно зарегистрировала в квартире 14 гастарбайтеров
На улице Катина отремонтируют дорогу, тротуары и сделают велодорожки
Саперы Балтфлота обезвредили крупнокалиберный снаряд времен войны в Гурьевске
По Калининграду гулял молодой человек с пистолетом и книгой в руках
Калининградские дорожники хотят закупать щебень в Белоруссии
На улицах Калининграда высадят более 50 тысяч цветов
Поезд «Китай-Европа» впервые доставил груз для калининградского предприятия
В Зеленоградске рыбный Street Food фестиваль пройдет в начале мая
В Калининграде разыскивают очевидцев смертельного наезда на пешехода на Моспроспекте
Калининградцы задолжали за свет 391 млн рублей
Пятеро калининградцев сдали властям боеприпасы на 200 тысяч рублей