Назначен новый директор «Дома Искусств» в Калининграде

СЕГОДНЯ 11:55 2019-03-23T11:56:14+03:00

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Директором МАУК КТК «Дом Искусств» назначен Дмитрий Новиков. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Калининграда.

С прошлого года Дмитрий Новиков работал исполняющим обязанности директора «Дома Искусств». Ранее он был режиссером в ГБУ «Центр по обслуживанию учреждений культуры и реализации культурных программ». Еще раньше - директором ДКЖ, а до этого главным администратором цирка «Янтарь».

В мэрии также сообщили, что Новиков являлся главным режиссером церемонии открытия и закрытия Международного Фестиваля культур народов мира «Территория Мира» в 2015-2016 годы, а также режиссером праздничных мероприятий посвященных 60-ти летию Калининградской области, режиссером церемонии открытия Дворца спорта «Янтарный», режиссером Народного праздника «День селедки» и других мероприятий.

ИСТОЧНИК KP.RU