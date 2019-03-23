Более 100 калининградцев прошли бесплатное обследование на передвижном флюорографе

СЕГОДНЯ 12:16 2019-03-23T12:16:24+03:00

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В пятницу в Калининграде около Дворца спорта «Янтарный» работал передвижной флюорограф Советского противотуберкулезного диспансера. В течение четырех часов бесплатное обследование прошли 115 человек, сообщили «Комсомолке» в пресс-службе регионального министерства здравоохранения.

Мероприятие прошло в преддверии Всемирного дня борьбы с туберкулезом. Как рассказала начальник отдела организации оказания медицинской помощи минздрава Ольга Пурынзина, проведение такой выездной акции по обследованию взрослого населения региона в передвижном флюорографе стало традиционным с 2017 года. В ходе первого мероприятия флюорографию прошли 100 человек, в прошлом году – 127, в этом – 115.

- Мы видим, что подобные выезды очень востребованы, – отметила Ольга Пурынзина. – Специалисты передвижного комплекса проводят большую работу в муниципалитетах области в течение всего года, ведут прием населения один-два раза в неделю.

ИСТОЧНИК KP.RU