СЕГОДНЯ 12:36 2019-03-23T12:36:41+03:00

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В воскресенье, 24 февраля, калининградская «Балтика» на выезде сыграет с воронежским «Факелом». Матч начнется в 13 часов по калининградскому времени на Центральном стадионе профсоюзов.

В матче первого круга первенства ФНЛ балтийцы на своем поле уступили «Факелу» со счетом 0:2.

Сейчас «Балтика» находится на 16-м месте в турнирной таблице ФНЛ, наши соперники – на 15-м месте. При этом, обе команды после 27-ми туров имеют равное количество набранных очков – по 31.

ИСТОЧНИК KP.RU