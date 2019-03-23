На улице А. Невского водитель «Ленд Крузера» врезался в две машины и скрылся с места ДТП
.Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области
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В пятницу на улице А. Невского произошло ДТП с участием трех автомобилей. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
Виновником дорожного происшествия стал водитель «Тойоты Ленд Крузер», который в районе дома №14 из-за несоблюдения дистанции врезался в «Фольксваген» и «Ниссан». После водитель скрылся с места ДТП.
В результате столкновения травмы получил 19-летний водитель «Фольксвагена».
ИСТОЧНИК KP.RU