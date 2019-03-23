Калининградцу грозит до 8 лет колонии за жестокое избиение собутыльника

СЕГОДНЯ 13:08 2019-03-23T13:08:36+03:00

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На 32-летнего калининградца завели уголовное дело за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Накануне в полицию поступило сообщение, что в реанимацию доставили 31-летнего мужчину. В ходе проверки выяснилось, что потерпевший выпивал со своим знакомым в квартире на улице Энгельса. Во время застолья мужчину поругались, началась драка, в ходе которой 32-летний калининградец жестоко избил своего собутыльника.

Подозреваемому в избиение грозит до 8 лет лишения свободы, отметили в пресс-службе калининградской полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU