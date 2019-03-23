2019-03-23T13:11:01+03:00
Общество

Лидер «Ночных волков» Хирург посетил собор Христа Спасителя в Калининграде

Байкеры помолились перед иконами и поставили свечи
Александр КАТЕРУША
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..Фото: Александр КАТЕРУША
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В субботу 23 марта лидер «Ночных волков» Александр Хирург Залдастанов посетил собор Христа Спасителя в Калининграде. Около 12 часов он и еще несколько десятков байкеров пришел в храм на площадь Победы. Байкеры были в кожаных жилетах с нашивками, с мотоциклетными шлемами и своим видом несколько напугали немногочисленных прихожан.

Хирург и остальные представители «Ночных волков» помолились перед иконами и поставили свечи.

Напомним, сегодня в Калининграде состоится бесплатный премьерный для нашего города показ фильма «Русский реактор», который представит лидер международного мотоклуба «Ночные Волки» Александр Залдастанов, более известный как Хирург, выступивший режиссером фильма. Как сообщает группа «Ночные Волки МС Западный рубеж», два сеанса фильма состоятся в кинотеатре «Заря» в 12.30 и в 13.30.

ИСТОЧНИК KP.RU

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