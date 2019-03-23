В Славске судят начальника почтового отделения за хищение пенсий
.Фото: Александр Подгорчук
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В Славском районном суде началось рассмотрение уголовного дела по хищению пенсий и пособий. Об этом сообщает пресс-служба областного суда.
На скамье подсудимых оказалась бывшая начальник отделения почтовой связи. По версии следствия, в 2014 году женщина присвоила свыше 100 тысяч рублей, предназначавшиеся для выплат пенсий и пособий. Это стало основанием для возбуждения уголовного дела по статье «Присвоение или растрата».
ИСТОЧНИК KP.RU