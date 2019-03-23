2019-03-23T13:47:35+03:00
Общество

На Куршской косе экотропу Королевский бор адаптировали для инвалидов

Виктор Сергеев
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..Фото: Нацпарк «Куршская коса»
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Экотропу Королевский бор на Куршской косе адаптировали для посетителей с ограниченными возможностями по здоровью. Об этом сообщает пресс-служба нацпарка.

В течение года на тропе протяженностью около трех километров построили две крытые беседки, пригодные для проезда на колясках настилы, интереактивную площадку и информационные щиты с шрифтом Брайля. Также там появился современный биотуалет для людей с ограниченными возможностями.

- Теперь прогулка по этой местности стала не только познавательной и полезной, но и комфортной для любой категории гостей, - заявили в пресс-службе нацпарка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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