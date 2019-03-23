Калининградское УМВД предложило резервировать рабочие места для бывших заключенных

СЕГОДНЯ 14:05 2019-03-23T14:05:37+03:00

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В 2018 году в Калининградской области более чем на 20 процентов сократилось количество преступлений, совершенных в общественных местах. Одной из причин сокращения стала социальная адаптация лиц, освободившихся из мест лишения свободы. Об этом на заседании Облдумы рассказал начальник регионального управления МВД Игорь Илларионов.

По его словам, полиция надеется на помощь парламентариев в вопросе трудоустройства бывших заключенных.

- Ситуация с трудоустройством бывших заключенных остается достаточно сложной. Хочу обратиться к депутатам с просьбой, рассмотреть возможность резервировать рабочие места для такой категории граждан на предприятиях региона, - сказал Игорь Илларионов.

ИСТОЧНИК KP.RU