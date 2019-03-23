В Калининграде мошенники стали «выписывать» водителям штрафы за нарушения ПДД

СЕГОДНЯ 14:15 2019-03-23T14:16:06+03:00

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В Калининградской области участились случаи новых способов мошенничества. На этот раз злоумышленники стали «выписывать» водителям штрафы за нарушения Правил дорожного движения, рассказали «Комсомолке» в пресс-службе регионального управления МВД.

Недавно в одну из организаций на официальный почтовый ящик пришло письмо с сайта «Госуслуги» о нарушении автомобилем скоростного режима. Сотрудники организации внимательно изучили фотографию и обратили внимание, что автомобиль двигался по пятиполосной дороге, которой в Калининграде не существует, а транспорт этого предприятия за пределы региона не выезжал. . Также в ходе изучения электронного адреса, с которого поступило письмо, установлено, что его оформление не соответствует сайту ГИБДД.

В УМВД отметили, что ГИБДД рассылку каких-либо уведомлений о нарушении ПДД на электронную почту, смс - сообщения на мобильные телефоны физических или юридических лиц, не осуществляет.

- Копии постановлений об административном правонарушении зафиксированного специальными средствами фото и видео фиксации осуществляется путем отправки гражданину или юридическому лицу заказным письмом и имеет отличительные признаки, цветной логотип и наименование подразделения Госавтоинспекции. На официальном сайте Госавтоинспекции «гибдд.рф» любое физическое или юридическое лицо, имеет возможность проверить сведения о его привлечении к административной ответственности, - заявили в пресс-службе калининградской полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU