2019-03-23T14:31:15+03:00
Политика

Российские истребители дважды поднимались на перехват бомбардировщиков США над Балтийским морем

Виктор Сергеев
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В течение суток российские истребители дважды поднимались на перехват американских стратегических бомбардировщиков над балтийским морем. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Национальный центр управления обороной.

- Российские истребители Су-27 из состава дежурных сил по противовоздушной обороне дважды за сутки осуществляли сопровождение стратегических бомбардировщиков B-52H ВВС США, выполнявших полет в воздушном пространстве над нейтральными водами Балтийского моря, - заявили в военном ведомстве, добавив, что российские истребители не допустили приближение в государственной границе иностранных стратегических бомбардировщиков.

В центре отметили, что стратегические самолеты США с 14 марта совершили семь полетов над Балтикой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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