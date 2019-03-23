На улице Харьковской в Калининграде при пожаре пострадали два человека
.Фото: Александр Подгорчук
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На улице Харьковской в Калининграде произошел крупный пожар в трехэтажном доме.
Как сообщили «Комсомолке» в пресс-службе МЧС, сообщение о возгорании поступило 11 часов. В доме произошел пожар в двухуровневой квартире на 2-3 этажах.
Пожарные эвакуировали из квартиры маму с ребенком, пострадавших передали медикам. По предварительной информации, мальчик находился в тяжелом состоянии.
В ликвидации пожара принимали участие 47 сотрудников экстренных служб, из них 39 человек – личный состав МЧС.
ИСТОЧНИК KP.RU