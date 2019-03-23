Ударили в лицо и приставили нож к горлу: Калининградца ограбили в собственной квартире

СЕГОДНЯ 15:54 2019-03-23T15:54:25+03:00

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В Калининграде полицейские по горячим следам задержали грабителя. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Инцидент произошел в одном из домов в Московском районе. Ночью в квартиру 32-летнего калининградца позвонили. Мужчина открыл дверь и получил удар кулаком в лицо. Злоумышленник, ворвавшись в квартиру, взял со стола нож и, прислонив его к горлу горожанина, стал требовать деньги. Денег в квартире не оказалось, после чего грабитель забрал мобильный телефон и паспорт потерпевшего и скрылся.

Прибывшие на место полицейские установили, что несколькими часами ранее потерпевший распивал спиртное с грабителем, с которым недавно познакомился. На грабителя составили ориентировку, которую передали всем нарядам. Вскоре злоумышленника задержали, им оказался 27-летний местный житель.

На него завели уголовное дело по статье «Грабеж, совершенный с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой применения такого насилия», мужчине грозит до 7 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU