2019-03-23T15:54:25+03:00
Происшествия

Ударили в лицо и приставили нож к горлу: Калининградца ограбили в собственной квартире

Виктор Сергеев
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Калининграде полицейские по горячим следам задержали грабителя. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Инцидент произошел в одном из домов в Московском районе. Ночью в квартиру 32-летнего калининградца позвонили. Мужчина открыл дверь и получил удар кулаком в лицо. Злоумышленник, ворвавшись в квартиру, взял со стола нож и, прислонив его к горлу горожанина, стал требовать деньги. Денег в квартире не оказалось, после чего грабитель забрал мобильный телефон и паспорт потерпевшего и скрылся.

Прибывшие на место полицейские установили, что несколькими часами ранее потерпевший распивал спиртное с грабителем, с которым недавно познакомился. На грабителя составили ориентировку, которую передали всем нарядам. Вскоре злоумышленника задержали, им оказался 27-летний местный житель.

На него завели уголовное дело по статье «Грабеж, совершенный с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой применения такого насилия», мужчине грозит до 7 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«Крузенштерн» и «Седов» примут участие в кругосветной экспедиции
В Калининградской области появится отдельная служба неотложной медпомощи
Власти надеются на рост жилищного строительства в Калининградской области
На улице Харьковской в Калининграде при пожаре пострадали два человека
Российские истребители дважды поднимались на перехват бомбардировщиков США над Балтийским морем
В Калининграде мошенники стали «выписывать» водителям штрафы за нарушения ПДД
Калининградское УМВД предложило резервировать рабочие места для бывших заключенных
На Куршской косе экотропу Королевский бор адаптировали для инвалидов
В Славске судят начальника почтового отделения за хищение пенсий
Лидер «Ночных волков» Хирург посетил собор Христа Спасителя в Калининграде
Калининградцу грозит до 8 лет колонии за жестокое избиение собутыльника
На улице А. Невского водитель «Ленд Крузера» врезался в две машины и скрылся с места ДТП
Калининградская «Балтика» на выезде сыграет с воронежским «Факелом»
Более 100 калининградцев прошли бесплатное обследование на передвижном флюорографе
Назначен новый директор «Дома Искусств» в Калининграде
В Нестеровском районе «Фольксваген» врезался в дерево: водитель погиб
На улице Комсомольской в Калининграде ликвидировали наркопритон
На ул. Муромской в Калининграде сбили насмерть 81-летнюю женщину
Калининградская полиция объявила в розыск 12-летнюю школьницу