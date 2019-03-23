2019-03-23T15:17:27+03:00
Экономика

Власти надеются на рост жилищного строительства в Калининградской области

Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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Переход строительной отрасли на проектное финансирование не позволит недобросовестным компания привлекать деньги дольщиков. Новый механизм повысит уровень доверия к застройщикам и позволит систематизировать рынок кредитования для представителей отрасли. Об этом заявил министр строительства и ЖКХ Калининградской области Сергей Черномаз на совещании с руководителями строительных компаний.

Напомним, С 1 июля 2019 года меняется механизм финансирования жилищного строительства, средства дольщиков будут заменены банковским кредитованием.

В пресс-службе правительства отметили, что в этом году в Калининградской области планируется ввести 940 тыс. квадратных метров жилья. Этот показатель превышает результат 2018 года, когда в регионе было построено 916 тыс. кв. м.

ИСТОЧНИК KP.RU

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