Калининградка отсудила у подрядчика свыше 800 тыс рублей за некачественный ремонт крыши

СЕГОДНЯ 19:26 2019-03-23T19:26:23+03:00

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Осенью 2017 года жительница Багратионовского района решила отремонтировать крышу своего дома. Женщина нашла подрядчика и передала ему 860 тысяч рублей.

К августу 2018 года подрядчик выполнил только пятую часть работ, к тому же, довольно некачественно. Более того, индивидуальный предприниматель отказался расторгать договор и возвращать деньги.

Женщина обратилась в суд, который взыскал с подрядчика 664 780 рублей в счет возмещения уплаченных денег по договору подряда, убытки из-за устранения дефектов – 24 758 рублей, неустойку – 80 000 рублей, компенсацию морального вреда – 3 000 рублей и штраф за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя – 50 000 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU