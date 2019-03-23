В Калининградской области появится отдельная служба неотложной медпомощи

СЕГОДНЯ 16:21 2019-03-23T16:23:14+03:00

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В Калининградской области продолжится работа по преобразованию службы скорой медицинской помощи. Об этом заявил губернатор Антон Алиханов.

- Сегодня бригады иногда вынуждены выезжать на вызовы, которые не являются так называемыми скоропомощными. Для этого мы со следующего месяца планируем запустить программу по разделению потоков пациентов и созданию самостоятельной службы неотложной помощи, - сказал глава региона.

Антон Алиханов отметил, что это позволит снизить нагрузку на бригады скорой медицинской помощи и они смогут доезжать до пациентов, укладываясь в установленный норматив – не более 20 минут.

Кроме этого, власти планируют закупить 30 машин неотложной помощи для оснащения первичного звена лечебных учреждений в Калининграде и области.

ИСТОЧНИК KP.RU