В Калининградской области появится отдельная служба неотложной медпомощи
В Калининградской области продолжится работа по преобразованию службы скорой медицинской помощи. Об этом заявил губернатор Антон Алиханов.
- Сегодня бригады иногда вынуждены выезжать на вызовы, которые не являются так называемыми скоропомощными. Для этого мы со следующего месяца планируем запустить программу по разделению потоков пациентов и созданию самостоятельной службы неотложной помощи, - сказал глава региона.
Антон Алиханов отметил, что это позволит снизить нагрузку на бригады скорой медицинской помощи и они смогут доезжать до пациентов, укладываясь в установленный норматив – не более 20 минут.
Кроме этого, власти планируют закупить 30 машин неотложной помощи для оснащения первичного звена лечебных учреждений в Калининграде и области.
ИСТОЧНИК KP.RU