«Крузенштерн» и «Седов» примут участие в кругосветной экспедиции

СЕГОДНЯ 16:37 2019-03-23T16:38:54+03:00

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Парусные суда Росрыболовства «Паллада», «Седов» и «Крузенштерн» примут участие в кругосветной экспедиции, посвященной 200-летию открытия Антарктиды экспедицией Ф.Беллинсгаузена и М.Лазарева. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.

Планируется, что экспедиция начнется в конце 2019 года и будет состоять из кругосветных плаваний парусников «Седов» и «Паллада», а также трансатлантического плавания «Крузенштерна». Большинство мест и портов, в которые будут заходить парусники, были открыты россиянами во время кругосветных плаваний.

«Крузенштерн» уйдет в плавание в декабре 2019 года из Калининграда, оно завершится в сентябре 2020 года.

- Задача «Крузенштерна» – совершить трансатлантический переход к месту совместного маневрирования с фрегатом «Паллада», затем продолжить экспедицию в одиночном плавании с целью прибыть в Черное море для посещения российских портов Севастополь, Новороссийск, Ялта, Сочи, - говорится распоряжении правительства РФ

После завершения первого этапа экспедиции и встречи трех парусников в районе островов Южной Георгии (Великобритания), «Крузенштерн» продолжит плавание, посвященное 75-летию Победы в Великой Отечественной войне с заходом в порты городов-героев, городов воинской славы, в порты Европы, где расположены мемориалы погибшим в борьбе с фашизмом.

ИСТОЧНИК KP.RU