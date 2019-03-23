При пожаре на ул. Харьковской в Калининграде погиб 8-летний мальчик
.Фото: Следственное управление СК России по Калининградской области
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При пожаре на улице Харьковской в Калининграде погиб 8-летний мальчик. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета.
Ребенок находился в комнате на первом этаже двухуровневой квартиры. Именно там находился очаг возгорания. Родители и две трехлетние девочки находились на втором этаже. Мужчина и женщина получили ожоги, девочки надышались угарным газом.
По факту гибели ребенка на пожаре проводится доследственная проверка.
ИСТОЧНИК KP.RU