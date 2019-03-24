2019-03-24T11:45:29+03:00
Происшествия

Калининградские пожарные 38 раз за сутки выезжали на тушение палов травы

Кирилл Алексеев
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Калининградской области продолжает гореть сухая трава. Как сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС, за минувшие сутки пожарные 38 раз выезжали на тушение палов травы.

- Реагирование сил и средств МЧС России по Калининградской области было своевременным. Пострадавших нет. Для ликвидации пожаров привлекались пожарные расчеты в составе 160 человек и 38 единиц техники, - добавили в пресс-службе.

Напомним, за поджог сухой травы предусмотрена административная ответственность.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24