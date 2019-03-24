Калининградские пожарные 38 раз за сутки выезжали на тушение палов травы
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В Калининградской области продолжает гореть сухая трава. Как сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС, за минувшие сутки пожарные 38 раз выезжали на тушение палов травы.
- Реагирование сил и средств МЧС России по Калининградской области было своевременным. Пострадавших нет. Для ликвидации пожаров привлекались пожарные расчеты в составе 160 человек и 38 единиц техники, - добавили в пресс-службе.
Напомним, за поджог сухой травы предусмотрена административная ответственность.
ИСТОЧНИК KP.RU