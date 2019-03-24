В Калининграде родственники и полиция разыскивают 14-летнего школьника
.Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области
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В субботу, 23 марта, Влад Алексашин 2005 года рождения около 16 часов ушел из дома по улице Садовой в Калининграде, и с тех пор его местоположение неизвестно. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по Калининградской области.
Приметы школьника: на вид 14 лет, рост около 165 см, спортивного телосложения, волосы светлые. Был одет в серые спортивные брюки, черную спортивную куртку, черные кроссовки.
Если вам что-либо известно о местонахождении мальчика, убедительная просьба сообщить об этом в ОМВД России по Центральному району по телефонам: 8(4012) 558-239, 8(4012) 552-098 или 02.
ИСТОЧНИК KP.RU