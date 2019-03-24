2019-03-24T12:05:45+03:00
Происшествия

Житель Пионерского украл у пенсионерки шкатулку с золотом

Кирилл Алексеев
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В Пионерском полиция задержала 41-летнего мужчину. Он обвиняется в том, что что проник в квартиру к пенсионерке и похитил шкатулку с ювелирными украшениями на общую сумму 16 тысяч рублей.

Как сообщили в пресс-службе УМВД по Калининградской области, вор задержан, заключен под стражу и дает признательные показания. Выяснилось, что он причастен к еще одной темной истории. Не так давно мужчина украл у своего родственника кошелек с несколькими тысячами рублей и банковской картой.

Возбуждено уголовное дело по статье "Кража".

ИСТОЧНИК KP.RU

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