2019-03-24T12:55:43+03:00
Общество

Экстремал из Зеленоградска установил мировой рекорд, прыгнув обнаженным с парашютом в Якутии

Кирилл Алексеев
Поделиться:
..Фото: vk.com
Изменить размер текста:

Экстремал из Зеленоградска 45-летний Олег Резанов, который сам себя называет Повелителем холода, побил очередной рекорд. В субботу он прыгнул с самолета с парашютом и в одних шортах, причем случилось это в Якутии при температуре -23 градуса по Цельсию. Осуществить прыжок с четырехкилометровой высоты Резанову помог тандем-инструктор из Благовещенска. В федерации парашютного спорта Якутии заявили, что Олег Резанов этим прыжком установил мировой рекорд.

Видео прыжка экстремал опубликовал у себя на странице в социальной сети "ВКонтакте".

Ранее Олег Резанов при скоплении зрителей и журналистов закапывал себя в снег под Екатеринбургом, но замерз и вынужден был прервать эксперимент.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24