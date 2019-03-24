Экстремал из Зеленоградска установил мировой рекорд, прыгнув обнаженным с парашютом в Якутии

СЕГОДНЯ 12:24 2019-03-24T12:55:43+03:00

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Экстремал из Зеленоградска 45-летний Олег Резанов, который сам себя называет Повелителем холода, побил очередной рекорд. В субботу он прыгнул с самолета с парашютом и в одних шортах, причем случилось это в Якутии при температуре -23 градуса по Цельсию. Осуществить прыжок с четырехкилометровой высоты Резанову помог тандем-инструктор из Благовещенска. В федерации парашютного спорта Якутии заявили, что Олег Резанов этим прыжком установил мировой рекорд.

Видео прыжка экстремал опубликовал у себя на странице в социальной сети "ВКонтакте".

Ранее Олег Резанов при скоплении зрителей и журналистов закапывал себя в снег под Екатеринбургом, но замерз и вынужден был прервать эксперимент.

ИСТОЧНИК KP.RU