Лидер калининградских комунистов ушел в отставку - он возглавлял обком КПРФ 15 лет

СЕГОДНЯ 12:48 2019-03-24T13:02:56+03:00

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В кои-то веки сбылись предсказания анонимных телеграм-каналов: первый секретарь калининградского обкома КПРФ Игорь Ревин покинул свой пост. Об этом сообщил "Клопс.Ru" со ссылкой на преемника Ревина на должности первого секретаря 32-летнего Максима Буланова, переехавшего в Калининград из Нижнего Новгорода. Официальная причина отставки 60-летнего Ревина - "большая нагрузка".

Игорь Ревин руководил калининградскими коммунистами на протяжении последних пятнадцати лет. В настоящее время он является депутатом Калининградской областной думы.

ИСТОЧНИК KP.RU