Калининградская "Балтика" сыграла вничью с воронежским "Факелом"

СЕГОДНЯ 17:26 2019-03-24T17:27:50+03:00

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В матче 28-го тура первенства России ФНЛ калининградская "Балтика" сыграла в гостях с воронежским "Факелом". В случае победы наша команда могла оторваться от зоны вылета, однако не получилось.

Первый мяч проели хозяева поля: на 18-й минуте Игорь Лебеденко вышел один на один с вратарем и не оставил шансов нашему голкиперу. "Факел" после этого попытался "засушить" игру, но поплатился. На 67-й минуте игрок "Балтики", кстати, бывший футболист "Факела" Руслан Магаль сравнял результат.

После этого матча "Балтика" снова опустилась на 16-е место в турнирной таблице. Следующую игру калининградские футболисты проведут против подмосковных "Химок".

ИСТОЧНИК KP.RU