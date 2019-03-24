Абоненты компании "ТИС-Диалог" в Калининграде снова остались без интернета

СЕГОДНЯ 17:34 2019-03-24T17:41:56+03:00

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Второй за последние три месяца сбой зафиксирован в сети калининградского интернет-провайдера "ТИС-Диалог". Вначале абоненты провайдеры стали жаловаться на отсутствие связи в соцсетях, при этом отмечалось, что некоторые сервисы, такие как YouTube и VK работают, остальные нет. Затем на официальной странице "ТИС-Диалог" в "ВКонтакте" появилось сообщение от оператора: "Уважаемые абоненты! Информируем об аварии на сети оператора. Возможно отсутствие сервисов. Сроки устранения уточняются. С уважением, администрация ООО "ТИС-Диалог".

Примерно в 16:35 по калининградскому времени в некоторых районах интернет появился.

Ранее подобный сбой из-за аварии произошел в декабре 2018 года. Тогда интернета у пользователей "ТИС-Диалог"не было несколько часов.

Компания "ТИС-Диалог" - ведущий региональный оператор связи с широким спектром услуг, оказываемых корпоративным и частным клиентам. Компания была образована в 2001 году и одной из первых начала предоставлять услуги Интернет с использованием выделенной линии связи (оптоволокно).

ИСТОЧНИК KP.RU